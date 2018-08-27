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Американские санкции против РФ, введенные из-за инцидента в Солсбери, вступили в силу в 00:00 по вашингтонскому времени (7:00 по московскому). Об этом пишет "РИА Новости".

Соответствующее распоряжение госдепа США размещено в пятницу в Федеральном регистре и официально опубликовано на выходных. "Распоряжение вступает в силу 27 августа", — цитирует агентство текст документа.

В соответствии с санкциями должна быть прекращена любая помощь США России по закону об иностранной помощи 1961 года, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Госдепартамент перестанет выдавать лицензии на экспорт российским государственным компаниям американского оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, нужного для сотрудничества в космосе и коммерческих орбитальных запусков, а также продукции, нужной для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Возможны и другие отдельные исключения, но установлена "презумпция отказа" в соответствующих экспортных лицензиях.

Всем американским учреждениям также запрещено предоставлять "любые кредиты, кредитные гарантии и другую финансовую поддержку".

Второй, более жесткий пакет данных санкций может быть введен в ноябре: в таком случае запрет затронет кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.