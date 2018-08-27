Фото: mir24.tv
Американские санкции против РФ, введенные из-за инцидента в Солсбери, вступили в силу в 00:00 по вашингтонскому времени (7:00 по московскому). Об этом пишет "РИА Новости".
Соответствующее распоряжение госдепа США размещено в пятницу в Федеральном регистре и официально опубликовано на выходных. "Распоряжение вступает в силу 27 августа", — цитирует агентство текст документа.
В соответствии с санкциями должна быть прекращена любая помощь США России по закону об иностранной помощи 1961 года, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".
Госдепартамент перестанет выдавать лицензии на экспорт российским государственным компаниям американского оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, нужного для сотрудничества в космосе и коммерческих орбитальных запусков, а также продукции, нужной для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Возможны и другие отдельные исключения, но установлена "презумпция отказа" в соответствующих экспортных лицензиях.
Всем американским учреждениям также запрещено предоставлять "любые кредиты, кредитные гарантии и другую финансовую поддержку".
Второй, более жесткий пакет данных санкций может быть введен в ноябре: в таком случае запрет затронет кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.
Комментарии
ВОТ И ВСЕ !!! ВЕЛИКАЯ СТРАНА АМЕРИКА !!!
Что все?
Ну а какие наши ответные санкции? А вова, какой будет ответ ВЕликой РОссии, да уж их Томагавки смеются....
Эх,зачем только Путин дал приказ отравить в Англии Скрипаля и его дочку газом "Новьичьок?Нет чтоб полонием как в прошлый раз.
Теперь экспорт из США накроется медным тазом...
Ну вот, доигрались ! Скоро за горло возьмут!Медведев слился уже, на очереди кремлёвский сиделец
В америке вся сила,BLAT?
Кремлёвский сиделец говорил,что никаких особых экономических связей у России с сша и не было.
Значит надо все экономические и дипломатические отношения строить так, как будто США нет на этом свете.
Вот только смогут ли руководители так сделать, у которых детишки и недвига там?
Закройте макдональдс. Такие доходы и все в США идут.
27.08.2018 14:15
- гость -
Значит надо все экономические и дипломатические отношения строить так, как будто США нет на этом свете.
Вот только смогут ли руководители так сделать, у которых детишки и недвига там?
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Зачем ждать каких-то действий от руководителей? Начните с себя - откажитесь от использования всех изобретений, сделанных в США: телеграф, телефон, телевидение, Интернет. Всем станет лучше.
27.08.2018 14:35
Злая гостья
Закройте макдональдс. Такие доходы и все в США идут.
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Серьезная мера. Кардинальная! Это, несомненно, на корню подорвет экономику США.