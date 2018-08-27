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Министерство труда предлагает к концу 2024 года создать около девяти тысяч домашних дошкольных групп и обучить 150 тысяч нянь. Так ведомство намерено ликвидировать очереди в ясли, пишут "Известия".
Планы Минтруда зафиксированы в рабочей версии федерального проекта "Создание яслей — содействие занятости женщин".
Согласно проекту, появится не менее 255 тысяч мест в яслях для детей до трех лет, также еще пять тысяч мест образуются в рамках государственно-частного партнерства и поддержки частных образовательных учреждений.
Уточняется, что на это и подготовку специалистов за пять лет будет потрачено свыше 11 миллиардов рублей.
По мнению экспертов, предложенные меры с созданием дополнительных яслей и мест в детсадах позволят женщинам раньше выйти на работу и укрепить финансовую стабильность семьи.
Также сообщается, что услуги нянь нуждающимся семьям будут предоставлены бесплатно.
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меры с созданием дополнительных яслей и мест в детсадах
Сначала в детсадах убрали ясельные группы, чтобы решить очередь детей после 3-ех лет, а теперь будут группы 3ех леток сокращать, для детей от 1,5.
Или все таки детсады надо строить