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Министерство труда предлагает к концу 2024 года создать около девяти тысяч домашних дошкольных групп и обучить 150 тысяч нянь. Так ведомство намерено ликвидировать очереди в ясли, пишут "Известия".

Планы Минтруда зафиксированы в рабочей версии федерального проекта "Создание яслей — содействие занятости женщин".

Согласно проекту, появится не менее 255 тысяч мест в яслях для детей до трех лет, также еще пять тысяч мест образуются в рамках государственно-частного партнерства и поддержки частных образовательных учреждений.

Уточняется, что на это и подготовку специалистов за пять лет будет потрачено свыше 11 миллиардов рублей.

По мнению экспертов, предложенные меры с созданием дополнительных яслей и мест в детсадах позволят женщинам раньше выйти на работу и укрепить финансовую стабильность семьи.

Также сообщается, что услуги нянь нуждающимся семьям будут предоставлены бесплатно.