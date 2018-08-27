Фото: Барнаул22
Муниципальное унитарное предприятие "Горэлектротранс" в Барнауле закупит 46 новых отопителей для троллейбусов на общую сумму 579 тысяч рублей. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок. Аукцион должен состояться 3 сентября.
Отопительные системы должны быть установлены на всех единицах электротранспорта. Температура в салонах должна быть не ниже плюс 10 °C при наружной температуре от минус 15 до минус 25°C и не ниже плюс 5 °C при температуре наружного воздуха до минус 40 °С.
Отметим, что прошлой зимой жители Барнаула жаловались на холод в общественном транспорте города.
Комментарии
По 12,5 тыр/шт.? И поставят его возле задней (почему то не открываемой) двери как уже сделали на некоторых, в итоге на улице -30 в салоне +20 народ стоит в шубах и шапках преет потом весь мокрый на мороз, и только кондуктор в кофте счастлив!