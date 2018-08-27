Фото: 04.мвд.рф

Житель Горно-Алтайска, который хотел приобрести автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, стал жертвой мошенника.

Как сообщили в МВД по республике, 25-летний мужчина нашел объявление о продаже машины на сайте Drom. Связавшись с продавцом по контактному телефону, горожанин узнал, что одним из условий покупки внедорожника является обязательная предоплата. В противном случае продавец обещал продать транспортное средство другому покупателю.

"Недолго думая, мужчина перечислил в качестве задатка на указанный ему счет 10 тысяч рублей, после чего решил позвонить продавцу, чтобы уточнить дальнейшие действия, однако телефон абонента уже был выключен. Поняв, что стал жертвой мошенника, потерпевший обратился за помощью к сотрудникам полиции. Полицейскими уже установлено, что абонентский номер злоумышленника зарегистрирован в Санкт-Петербурге", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.