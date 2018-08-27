25 августа врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко посетил с рабочим визитом Табунский и Кулундинский районы. Свой визит Виктор Томенко начал с посещения Табунского элеватора, где в июле 2018 года было завершено строительство новой мельницы производительностью 400 тонн зерна в сутки. Первая очередь производительностью 250 тонн зерна в сутки начнет работу уже осенью текущего года.

По словам генерального директора Табунского элеватора Сергея Федорченко, продукция элеватора представлена в 34 субъектах Российской Федерации, а также Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане, Кыргызстане и Китае. За последние годы предприятие инвестировало 620 миллионов рублей в развитие. Построены комбикормовый завод производительностью 130 тонн комбикормов в сутки, паровая котельная, работающая на отходах крупяного производства — овсяной лузге, универсальный крупоцех производительностью 100 тонн зерна в сутки и производящий овсяную, перловую, ячневую, пшеничную, гороховую крупы и овсяные хлопья, проведена модернизация цеха мелкой фасовки муки и другие мероприятия.

Федорченко отметил, что проект по строительству мельницы производительностью 400 тонн зерна в сутки был реализован за полтора года. "В прошлом году в апреле на этом месте был пустырь, за полтора года мы построили новый объект. На его реализацию мы направили 360 миллионов рублей собственных средств и 190 миллионов рублей — кредитных. Уже в сентябре первая очередь производительностью 250 тонн зерна в сутки начнет работу".

Гендиректор предприятия также подчеркнул, что господдержка в виде предоставления льготных кредитов под 2% годовых на закуп зерна стала толчком для развития предприятия.

На Табунском элеваторе врио губернатора Алтайского края встретился с коллективом предприятия, а также главами сельсоветов, руководителями организаций и учреждений, предпринимателями, заслуженными жителями района. Селян интересовали вопросы ремонта дорог, обустройства дорожной инфраструктуры, в частности, строительство автовокзала в селе Табуны, через которое проходит множество автобусных маршрутов, в том числе и международных. Обсуждался вопрос и продвижения алтайских товаров на межрегиональных и международных рынках.

"Табунский элеватор — это предприятие, где реализуют инвестиционные проекты, руководство вкладывает серьезные средства в развитие, предоставляет рабочие места. Там, где есть осмысленная инициатива, перспективные планы развития, повышения собственной эффективности и долгосрочности, Правительство Алтайского края, конечно, будет подключаться и помогать. Виден как смысл работы самих бизнесменов, предпринимателей, так и усилия власти. Мы их объединяем, и они дают еще больший эффект", — подчеркнул глава региона.

"Табунский и Кулундинский районы находятся в степной зоне региона, здесь жизнь устроена по-особому, и люди к ней подготовлены. Здесь сложились хорошие традиции и умения справляться с трудными ситуациями, особенно с внешними. И как бы трудно ни была устроена жизнь, как бы тяжело ни давались те хорошие результаты, которые показывают районы, здесь всегда добродушное, очень гостеприимное отношение к людям, которые приезжают в гости. Наши степняки — жители Кулундинского и Табунского района — показывают лучшие качества", — отметил Виктор Томенко.

После этого Виктор Томенко посетил Кулундинский район, где принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня его образования. Он также оценил ход ремонтных работ на стадионе "Локомотив". Напомним, здесь полным ходом идет подготовка к проведению летней Олимпиады сельских спортсменов 2019 года. Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Кулундинского района Владимир Слепухин сообщил, что в 2017 году по программе "Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" проведена частичная реконструкция трибун стадиона "Локомотив" на общую сумму 3 миллиона 350 тысяч рублей, из них 2 миллиона рублей из краевого бюджета.

"На 2018 год по программе "Устойчивое развитие сельских территорий" ведется реконструкция беговой дорожки, строительство волейбольных и баскетбольных площадок на общую сумму почти 10,6 миллиона рублей, в том числе средства федерального бюджета — почти 4,6 миллиона рублей, краевого бюджета — 5,7 миллиона рублей, муниципального — 301,7 тысячи рублей. Также планируем реконструировать здания на стадионе "Локомотив" для спортивных судей и тренерскую с раздевалками. Все это позволит не только проводить соревнования различного уровня, но и создать удобные и безопасные условия для занятия спортом и привлечения еще большего количества населения села и района в ряды сторонников здорового образа жизни. Работы планируем завершить до 1 октября текущего года", — отметил глава Кулундинского района Сергей Балухин.

Также Виктор Томенко оценил капитальный ремонт в Кулундинской школе № 5. В этом году в учреждении отремонтировали спортзал на сумму 4,6 миллиона рублей. В настоящее время завершают выборочный капитальный ремонт здания, на эти цели выделено из краевого бюджета почти 16 миллионов рублей. Отремонтирована кровля и заменены все оконные блоки. Отметим, в Кулундинской школе № 5 ежегодно увеличивается число учеников. Если в 2014 году здесь обучались чуть более 270 школьников, то 1 сентября 2018 года в эту школу придут 390 ребят.

В школе прошла встреча с педагогами, на которой обсуждали вопросы дефицита кадров в сфере школьного образования, уровень заработной платы, привлечение молодых специалистов в профессию и другие вопросы.

Также Виктор Томенко ознакомился с успешно реализованным в рамках частно-государственного партнерства проектом — семейным парком аттракционов "Веселый ветер", где открыты игровые площадки для детей, различные аттракционы. Реализация проекта осуществляется за счет собственных средств индивидуального предпринимателя Раиля Муфазданова. Инвестиции превысили 26 миллионов рублей, создано 16 рабочих мест.