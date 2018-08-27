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Имена Яго, Томислав, Герда и Семирамида попали в перечень самых необычных имен для новорожденных в столице РФ с начала текущего года. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на официальный портал мэра и правительства Москвы.

В сообщении отмечается, что среди редких имен у мальчиков встретились также Дональд, Уолтер и Арамис. Девочкам дали такие необычные имена, как Камелия, Хлоя, Лолита и Ляля, одну из новорожденных назвали Джульеттой.

Кроме этого, в число необычных славянских и греческих мужских имен с начала года попали Святополк, Амвросий, Дар, Поликарп, Леонтий, Домислав, Северьян, Никанор и Евстафий. Среди женских — Ладислава, Добромира, Гликерия, Ладомира, Степанида, Мстислава, Ива, Муза и Весна.