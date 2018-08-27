Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Последние дни лета в Алтайском крае пройдут под знаком дождей и гроз, следует из прогноза погоды, опубликованного региональным Гидрометцентром.

Так, до среды, 29 августа, ночные температуры в регионе будут составлять +6...+13 градусов. Днем будет +20...+25 градусов. В отдельных районах в ближайшие два дня будут дожди и грозы.

Ветер ожидается умеренный, 3-8 метров в секунду с усилением до 15 метров.

А вот в четверг, 30 августа, в регионе станет немного прохладнее — днем температура воздуха не поднимется выше +23 градусов.

Также в отдельных районах прогнозируют дожди.