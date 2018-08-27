Фото: vk.com/barneos22

Движение трамваев было временно блокировано в Барнауле из-за того, что в одном из вагонов электротранспорта упала пенсионерка.

"На Антона Петрова в трамвае упала бабушка. Движение встало", — отмечает очевидец в паблике Barnaul 22.

На фото видно, что трамваи выстроились вереницей по направлению к улице Северо-Западной.

Одна из жительниц города утверждает, что пенсионерка была с костылем и не удержалась, когда трамвай резко тронулся с места.