Фото: vk.com/barneos22
Движение трамваев было временно блокировано в Барнауле из-за того, что в одном из вагонов электротранспорта упала пенсионерка.
"На Антона Петрова в трамвае упала бабушка. Движение встало", — отмечает очевидец в паблике Barnaul 22.
На фото видно, что трамваи выстроились вереницей по направлению к улице Северо-Западной.
Одна из жительниц города утверждает, что пенсионерка была с костылем и не удержалась, когда трамвай резко тронулся с места.
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