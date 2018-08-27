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Эксперты рассказали, что букет для учителя на День знаний лучше собирать из сезонных цветов. Они считают, что он не должен быть слишком большим, поскольку школьнику необходимо будет держать его всю торжественную линейку. Об этом пишет "РИА Новости".

По мнению специалистов, удачным решением будет большая корзина цветов от всего класса, а цветочно-фруктовые композиции лучше дарить на День учителя.

"Яркий, в меру пестрый букет с преобладанием сезонных цветов, таких как астры и хризантемы, будет самым правильным выбором, ведь в букетном этикете очень важна сезонность", — цитирует агентство слова эксперта по этикету Элеоноры Басмановой.

Она отметила, что универсальные цвета букета для молодых учителей — бледно-розовый, светло-зеленый, а также кремовые оттенки. Более зрелым учителям лучше дарить композиции контрастных оттенков с преобладанием желтых и оранжевых цветов.

При этом флористы считают, что к букету на 1 сентября не нужно относиться чересчур серьезно, поскольку соблюдение этикета важно при подготовке и проведении больших светских мероприятий.

Руководитель студии цветов и декора Владислав Маляров добавил, что красивая и креативная композиция выделит ребенка из толпы, и учитель обязательно обратит на него внимание.

По его словам, большинство родителей делают выбор в пользу традиционных форм и цветов.

"Можно добавить и розы, если это сборный букет, для фактуры, можно георгины и гладиолусы. Для учителя-мужчины — более сдержанная цветовая гамма, можно добавить каллы или даже артишок, сделать букет брутальнее, например, перевязать бечевкой", — цитирует агентство слова Малярова.