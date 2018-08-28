АО "Алтайэнергосбыт" предлагает приобрести качественную электротехническую продукцию марки FERON по выгодным ценам.

FERON — это широкий ассортимент светотехники для домашнего и коммерческого использования, для внутреннего и наружного освещения. Светодиодные лампы, встраиваемые, потолочные и линейные светильники, уличные консольные светильники, прожекторы и многое другое — в наличии и под заказ. Подробности уточняйте у специалистов АО "Алтайэнергосбыт" в клиентских офисах компании во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.