2 сентября 2018 года в ТРЦ "Пионер" в Барнауле состоится шоу-ярмарка "Открытый урок". Это уникальное событие для детей школьного возраста, нацеленное на то, чтобы показать весь спектр внешкольных услуг. Всё, чем могут дополнительно заниматься дети во время учебного года: вокал, хореография, боевые искусства, творчество, музыкальные школы, кружки иностранного языка.

Ярмарка будет работать на протяжении всего дня на 4-м этаже в зоне фуд-корта ТРЦ "Пионер".

А с 14.00 до 16.00 пройдет праздничное шоу, посвященное Дню знаний, с конкурсами и призами от спонсоров мероприятия:

Парфюмерной сети "РИВ ГОШ"

Туристического агентства Anex shop

Кафе "Матрешка"

Магазина "Аскона"

Компании "Ростелеком"

Магазина "Мир удивительных товаров"

Магазина детской одежды "Стрекоза"

Магазина мужской одежды "Классик"

Сети салонов "Секунда"

Химчистки Bellichi

Магазина аксессуаров Тауа

Парикмахерской "Эль Стиль"

Магазина "Мир носков"

Компании "Дар Алтая"

Пиццерии Chicago

Ресторана "Кинза и Мята"

Пиццерии Manhattan Pizza

Компании Burger King

В программе также выступление творческих коллективов, которые еще проведут для присутствующих интересные мастер-классы. Это образцовый коллектив Алтая Шоу-театр песни "Каприз", Театр песни "Фа-соль", танцевальный коллектив "Роза Фибор", студия танца "Лариса", дуэт аккордеонистов "ТВИНС", а также шоу "Пицца-акробатики" от бренд-шефа пиццерии Chicago и многое другое.

ТРЦ "Пионер"

г. Барнаул, пр. Ленина, 102 в

www.pionermall.ru

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