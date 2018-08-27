2 сентября 2018 года в ТРЦ "Пионер" в Барнауле состоится шоу-ярмарка "Открытый урок". Это уникальное событие для детей школьного возраста, нацеленное на то, чтобы показать весь спектр внешкольных услуг. Всё, чем могут дополнительно заниматься дети во время учебного года: вокал, хореография, боевые искусства, творчество, музыкальные школы, кружки иностранного языка.
Ярмарка будет работать на протяжении всего дня на 4-м этаже в зоне фуд-корта ТРЦ "Пионер".
А с 14.00 до 16.00 пройдет праздничное шоу, посвященное Дню знаний, с конкурсами и призами от спонсоров мероприятия:
- Парфюмерной сети "РИВ ГОШ"
- Туристического агентства Anex shop
- Кафе "Матрешка"
- Магазина "Аскона"
- Компании "Ростелеком"
- Магазина "Мир удивительных товаров"
- Магазина детской одежды "Стрекоза"
- Магазина мужской одежды "Классик"
- Сети салонов "Секунда"
- Химчистки Bellichi
- Магазина аксессуаров Тауа
- Парикмахерской "Эль Стиль"
- Магазина "Мир носков"
- Компании "Дар Алтая"
- Пиццерии Chicago
- Ресторана "Кинза и Мята"
- Пиццерии Manhattan Pizza
- Компании Burger King
В программе также выступление творческих коллективов, которые еще проведут для присутствующих интересные мастер-классы. Это образцовый коллектив Алтая Шоу-театр песни "Каприз", Театр песни "Фа-соль", танцевальный коллектив "Роза Фибор", студия танца "Лариса", дуэт аккордеонистов "ТВИНС", а также шоу "Пицца-акробатики" от бренд-шефа пиццерии Chicago и многое другое.
ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул, пр. Ленина, 102 в
www.pionermall.ru
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