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Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности продлили в Алтайском крае до самого конца лета, 31 августа.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, в Чарышском районе в период с 28 по 31 августа сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости).
"В связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров", — указывают в экстренном ведомстве.
Жителей и гостей края просят:
- не сжигать мусор и сухую траву и пресекать подобные действия других лиц;
- выезжая на отдых, не разводить костры;
- не бросать непотушенные спички и сигареты;
- не позволять детям играть с огнем.
Комментарии
Климат резко изменился... Такое в России лето...
вообще-то уже осень