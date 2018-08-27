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Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности продлили в Алтайском крае до самого конца лета, 31 августа.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, в Чарышском районе в период с 28 по 31 августа сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости).

"В связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров", — указывают в экстренном ведомстве.

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