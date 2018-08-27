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Барнаульский шестиклассник помог полиции раскрыть кражу, совершенную в гаражном массиве на улице Карагандинской.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне в одном из гаражных боксов неизвестные похитили имущество на общую сумму 52 тысячи рублей, после чего скрылись.

Полицейские установили свидетеля этого преступления, которым оказался ученик шестого класса школы №49 Владимир Пчелинцев. Подросток помог правоохранителям составить фоторобот подозреваемого. Злоумышленника вскоре задержали.

Временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по городу Барнаулу полковник полиции Александр Майдоров поблагодарил школьника за бдительность и помощь, оказанную правоохранительным органам, и вручил школьнику благодарственное письмо и ценный подарок.