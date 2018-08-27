Фото: управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,фармацевтической промышленности и биотехнологиям

Новый завод по фасовке сыра открыли в Барнауле — реконструкция объекта проводилась группой компаний "Киприно" с мая текущего года.

Как сообщили в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, в результате реконструкции предприятия производственная мощность была увеличена вдвое, также создано 50 новых рабочих мест.

Также уточняется, что с выходом на проектную мощность ежемесячный объем производства и реализации готовой продукции на предприятии составит порядка 418 тонн сыра и 137 тонн масложировой продукции.