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С понедельника, 27 августа, МВД будет выплачивать россиянам вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных. Соответствующий приказ вступил в силу, пишет "РИА Новости".

Граждане смогут получить вплоть до нескольких миллионов рублей, если предоставят "достоверную информацию, которая приведет к раскрытию преступления или задержанию подозреваемого".

Решение о выплате вознаграждения будет приниматься после задержания и предъявления обвинения подозреваемому, которого поймали по данным информаторов.

Тому, кто помог раскрыть преступление, сообщат о выплате не позднее двух недель со дня издания приказа. Об отказе извещение придет в течение семи дней со дня утверждения заключения о результативности представленных данных.

Размер вознаграждения определяется с учетом участия каждого из граждан в раскрытии преступлений и задержании преступников.

Деньги для выплаты награды зарезервированы в финансово-экономическом отделе ведомства и будут перечисляться в территориальный орган МВД целевым назначением после поступления заявки.