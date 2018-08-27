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С понедельника, 27 августа, МВД будет выплачивать россиянам вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных. Соответствующий приказ вступил в силу, пишет "РИА Новости".
Граждане смогут получить вплоть до нескольких миллионов рублей, если предоставят "достоверную информацию, которая приведет к раскрытию преступления или задержанию подозреваемого".
Решение о выплате вознаграждения будет приниматься после задержания и предъявления обвинения подозреваемому, которого поймали по данным информаторов.
Тому, кто помог раскрыть преступление, сообщат о выплате не позднее двух недель со дня издания приказа. Об отказе извещение придет в течение семи дней со дня утверждения заключения о результативности представленных данных.
Размер вознаграждения определяется с учетом участия каждого из граждан в раскрытии преступлений и задержании преступников.
Деньги для выплаты награды зарезервированы в финансово-экономическом отделе ведомства и будут перечисляться в территориальный орган МВД целевым назначением после поступления заявки.
Комментарии
В бюджете на 2018 эта статья ведь не планировалась, но деньги уже зарезервированы...
Сейчас будут все всех сдавать
т.е. по бумагам будет списано, скажем, 50 000 рублей Попову И.И., а на деле Попов И.И. даже знать об этом не будет. Так что ли?
У нас и информатора подтянут и вместе с виноватыми закроют. Ишь, знал о преступлении и не доложил, денег захотел он видите ли. А сотрудникам-молодцам благодарность и пачку бумаги для принтера.