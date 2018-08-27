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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал идею компании UC Rusal о введении в нашей стране утилизационного сбора на велосипеды "скорее мертвой". Об этом он высказался в своем интервью РБК.

"Если вдруг окажется, что высококачественные, удовлетворяющие самым высоким запросам российских потребителей отечественные велосипеды есть в достаточном количестве, — вполне возможно рассмотреть и это предложение. Но наверняка это не так. Мы ничего не будем делать в ущерб российскому потребителю. Поэтому, скорее всего, эта идея мертва, чем жива", — подчеркнул чиновник.

Также он отметил, что в приемную федерального правительства поступает огромное количество предложений от граждан и представителей бизнеса.

"Они прорабатываются, на них мы даем мотивируемые ответы. Если вы их все прочтете, найдете все что угодно, вплоть до предложений о перемещении правительства на Марс или еще куда-нибудь", — добавил Козак.