До завершения акции "Школьная пора", организованной фондом "Облака", осталось четыре дня. Барнаульцев призывают не оставаться в стороне и посильно помочь собрать в школу детей из малообеспеченных семей.

Снова в школу

Подготовка ребенка к школе, как известно, дело хлопотное и затратное. Учебники, которые стоят сегодня недешево, рюкзак, школьная форма и обувь, спортивная одежда и множество канцелярских мелочей.

В любой семье сборы в школу довольно ощутимо бьют по бюджету. Что уж тут говорить о проблемах в малоимущих семьях, в которых нет возможности приобрести все необходимое для ребенка, чтобы он смог отправиться в новый учебный год. А в школу всем нужно одно и то же – и обеспеченным, и нет.

Фонд "Облака" уже не первый год объявляет акцию по подготовке ребят из малоимущих семей в школу. В этом году помощи ждут больше 105 ребятишек – подопечных фонда.

За время действия акции уже удалось собрать необходимое количество рюкзаков, в "Облака" принесли много канцелярии – тетради простые и общие, дневники, карандаши и ручки, краски и многое другое. Акцию "Школьная пора" поддержали неравнодушные барнаульцы, которые продолжают нести в фонд необходимые для школы вещи.

"Но наши детки до сих пор нуждаются в школьной форме – юбочках и брюках, рубашках и блузках, туфельках и ботиночках, а также в спортивной одежде. И это одна из самых затратных частей сбора в школу, — говорят в фонде "Облака". — Если зайти в "Детский мир" и попытаться составить хотя бы один комплект одежды для девочки из самых простых туфелек, белой блузки и юбочки, сумма составит 1 547 рублей. И это если выбирать самые недорогие вещи: туфельки стоят 499 рублей, рубашка – 349 и юбка – 699. Даже для многодетной малоимущей семьи, которая получает единовременную денежную выплату 7 500 рублей для подготовки к школе первоклассника и 5 000 рублей на каждого ребенка, учащегося во 2-11 классов, полностью достойно подготовить ребенка к школе сложно. Но все же им куда легче.

Поэтому всем многодетным семьям из числа подопечных фонда сотрудники помогли оформить положенные выплаты в той ситуации, если семья о них не знала или имела какие-то проблемы с подготовкой бумаг".

Какая помощь нужна

Более чем в 50% подопечных семей фонда воспитывается по два ребенка, поэтому выплаты для подготовки детей к школе им не полагаются. А собраться в школу как-то нужно, ведь сегодня от детей требуют наличия школьной формы, несмотря на их финансовое положение.

Получение образования – это одна из первых ступенек, которая позволяет подняться из нищеты. Но чтобы подниматься по этой лесенке, ребятишкам нужна поддержка.

"По нашим подсчетам, чтобы обеспечить необходимыми к школе вещами всех нуждающихся деток из подопечных семей, необходимо порядка 40 000 рублей. Мы приобретаем для ребятишек только самые необходимые вещи, ориентируясь на доступные цены. Если необходимое количество формы и спортивной одежды будет собрано, мы сможем направить поступившие средства на покупку комплектов учебных тетрадей для наших школьников, стоимость которых достигает 2 600 рублей на одного ребенка", — говорят в фонде "Облака".

Вы можете помочь детям собраться в школу, сделав хотя бы небольшое пожертвование:

- Сбербанк: 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда).

- По номеру телефона, привязанному к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

- СМС на короткий номер 3434 с кодовым словом "ОБЛАКА 100". Цифра после пробела означает сумму пожертвования: 100 руб.

- Если вы хотите отправить средства сразу на юридический счет от физического или юридического лица, пожертвуйте по данным счета: р/с № 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.

- Пожертвовать через официальный сайт фонда: www.fondoblaka.com через кнопку "ПОМОЧЬ".

Также вы можете принести в фонд следующие вещи (можно не новые, но в хорошем состоянии):

- школьная форма;

- школьная обувь или просто обувь по сезону: демисезонная, осеняя, ботинки темного цвета, балетки темного цвета, туфельки на низком каблуке темного цвета, размеры от 33 до 41;

- темные брюки, белые рубашки, жилетки, темного цвета юбки, белые блузки для девочек, носочки, колготки;

- спортивная обувь: кроссовки или кеды;

- спортивные штаны, футболки и майки, спортивные костюмы.

Также нашим ребятишкам пригодится различная канцелярия.

Привезти вещи и канцелярию можно по адресу фонда: ул. Горького, 45, правое крыло. График работы фонда: с 9:00 до 18:00 по будням, с 10:00 до 16:00 по субботам.

Также вещи и средства для акции собирают бутик красоты и здоровья TianDe (пр. Ленина, 67а), магазин "Шопоголик" (пр. Социалистический, 117), "Леруа Мерлен" (Правобережный тракт, 25), клуб здоровья Argo-style (ул. Попова, 82, ТЦ "Малина", 3 этаж).

Узнать подробную информацию об акции, чем и как помочь, что передать для школьников, можно:

- на сайте фонда http://fondoblaka.com/shkolnaya-pora-soberem-detej-v-shkolu-vmeste/;

- в группе акции в ВК;

- у координатора акции Людмилы Плешковой по телефону 89039471052.

Подготовим ребятишек, чьи семьи оказались в сложной жизненной ситуации, к школьной поре вместе.