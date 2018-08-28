До завершения акции "Школьная пора", организованной фондом "Облака", осталось четыре дня. Барнаульцев призывают не оставаться в стороне и посильно помочь собрать в школу детей из малообеспеченных семей.
Снова в школу
Подготовка ребенка к школе, как известно, дело хлопотное и затратное. Учебники, которые стоят сегодня недешево, рюкзак, школьная форма и обувь, спортивная одежда и множество канцелярских мелочей.
В любой семье сборы в школу довольно ощутимо бьют по бюджету. Что уж тут говорить о проблемах в малоимущих семьях, в которых нет возможности приобрести все необходимое для ребенка, чтобы он смог отправиться в новый учебный год. А в школу всем нужно одно и то же – и обеспеченным, и нет.
Фонд "Облака" уже не первый год объявляет акцию по подготовке ребят из малоимущих семей в школу. В этом году помощи ждут больше 105 ребятишек – подопечных фонда.
За время действия акции уже удалось собрать необходимое количество рюкзаков, в "Облака" принесли много канцелярии – тетради простые и общие, дневники, карандаши и ручки, краски и многое другое. Акцию "Школьная пора" поддержали неравнодушные барнаульцы, которые продолжают нести в фонд необходимые для школы вещи.
"Но наши детки до сих пор нуждаются в школьной форме – юбочках и брюках, рубашках и блузках, туфельках и ботиночках, а также в спортивной одежде. И это одна из самых затратных частей сбора в школу, — говорят в фонде "Облака". — Если зайти в "Детский мир" и попытаться составить хотя бы один комплект одежды для девочки из самых простых туфелек, белой блузки и юбочки, сумма составит 1 547 рублей. И это если выбирать самые недорогие вещи: туфельки стоят 499 рублей, рубашка – 349 и юбка – 699. Даже для многодетной малоимущей семьи, которая получает единовременную денежную выплату 7 500 рублей для подготовки к школе первоклассника и 5 000 рублей на каждого ребенка, учащегося во 2-11 классов, полностью достойно подготовить ребенка к школе сложно. Но все же им куда легче.
Поэтому всем многодетным семьям из числа подопечных фонда сотрудники помогли оформить положенные выплаты в той ситуации, если семья о них не знала или имела какие-то проблемы с подготовкой бумаг".
Какая помощь нужна
Более чем в 50% подопечных семей фонда воспитывается по два ребенка, поэтому выплаты для подготовки детей к школе им не полагаются. А собраться в школу как-то нужно, ведь сегодня от детей требуют наличия школьной формы, несмотря на их финансовое положение.
Получение образования – это одна из первых ступенек, которая позволяет подняться из нищеты. Но чтобы подниматься по этой лесенке, ребятишкам нужна поддержка.
"По нашим подсчетам, чтобы обеспечить необходимыми к школе вещами всех нуждающихся деток из подопечных семей, необходимо порядка 40 000 рублей. Мы приобретаем для ребятишек только самые необходимые вещи, ориентируясь на доступные цены. Если необходимое количество формы и спортивной одежды будет собрано, мы сможем направить поступившие средства на покупку комплектов учебных тетрадей для наших школьников, стоимость которых достигает 2 600 рублей на одного ребенка", — говорят в фонде "Облака".
Вы можете помочь детям собраться в школу, сделав хотя бы небольшое пожертвование:
- Сбербанк: 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда).
- По номеру телефона, привязанному к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;
- СМС на короткий номер 3434 с кодовым словом "ОБЛАКА 100". Цифра после пробела означает сумму пожертвования: 100 руб.
- Если вы хотите отправить средства сразу на юридический счет от физического или юридического лица, пожертвуйте по данным счета: р/с № 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.
- Пожертвовать через официальный сайт фонда: www.fondoblaka.com через кнопку "ПОМОЧЬ".
Также вы можете принести в фонд следующие вещи (можно не новые, но в хорошем состоянии):
- школьная форма;
- школьная обувь или просто обувь по сезону: демисезонная, осеняя, ботинки темного цвета, балетки темного цвета, туфельки на низком каблуке темного цвета, размеры от 33 до 41;
- темные брюки, белые рубашки, жилетки, темного цвета юбки, белые блузки для девочек, носочки, колготки;
- спортивная обувь: кроссовки или кеды;
- спортивные штаны, футболки и майки, спортивные костюмы.
Также нашим ребятишкам пригодится различная канцелярия.
Привезти вещи и канцелярию можно по адресу фонда: ул. Горького, 45, правое крыло. График работы фонда: с 9:00 до 18:00 по будням, с 10:00 до 16:00 по субботам.
Также вещи и средства для акции собирают бутик красоты и здоровья TianDe (пр. Ленина, 67а), магазин "Шопоголик" (пр. Социалистический, 117), "Леруа Мерлен" (Правобережный тракт, 25), клуб здоровья Argo-style (ул. Попова, 82, ТЦ "Малина", 3 этаж).
Узнать подробную информацию об акции, чем и как помочь, что передать для школьников, можно:
- на сайте фонда http://fondoblaka.com/shkolnaya-pora-soberem-detej-v-shkolu-vmeste/;
- в группе акции в ВК;
- у координатора акции Людмилы Плешковой по телефону 89039471052.
Подготовим ребятишек, чьи семьи оказались в сложной жизненной ситуации, к школьной поре вместе.
Комментарии
Опаньки! Опять "Облака" появились))))
сколько у нас фондов?
Малоимущие это те, где детей мал мала меньше и они продолжают размножаться, лишь бы не работать? Или те, в которых случилась беда и все средства уходят лечение/восстановление и тд?
Наверное в большой семье немного проще когда кое что передается от старших к младшим, тут на одного 8-10 тысяч нужно ( 7 класс)
с другой стороны ребетенкам мелким которым достаются по жизни все ношеное и старое неуютно и обидно
Кредиты им в помощь.
страна катится в пропасть при введении кредитов на обучение в "бесплатной" школе
28.08.2018 09:13
- гость -
Малоимущие это те, где детей мал мала меньше и они продолжают размножаться, лишь бы не работать? Или те, в которых случилась беда и все средства уходят лечение/восстановление и тд?
К категории малоимущих относится та семья, чей доход находится ниже установленного прожиточного минимума. Это официальный подход измерения бедности - так называемая абсолютная бедность. И в таком случае в категорию малоимущих может не войти человек, в семье которого болен родственник и большая часть денег уходит на лекарства. При относительной бедности малоимущим считается тот, кто не может не только удовлетворить базовые потребности в питании и одежде, но также и в обеспечении своего здоровья и образования. Причины, по которым у семьи не хватает средств на полное обеспечение жизни здесь не учитываются.
Наш фонд, конечно же, пытается выяснить эти причины и в меру своих сил снизить их влияние на состояние семьи. Главным критерием, когда мы оказываем помощь, оказывается не причина бедности, а тяжесть материального положения, от которого страдают дети.
28.08.2018 10:15
гость
Кредиты им в помощь.
Уважаемый гость, не думаем, что кредиты являются лучшим выходом из этой ситуации. Так как такое долговое обязательство еще сильнее ухудшает материальное положение семьи, и в таком случае помочь подняться им со дна куда сложнее.
а школы специально добавляют родителям финансовые расходы, то форму новую, то учебники купи то рабочие тетради
Отдам с удовольствием практически новый школьный костюм на первоклассника,но я физически не могу приехать в рабочее время в фонд ни в будни,ни в субботу,т.к.работаю,а один выходной тратить на поездку в малину или леруа считаю для себя затратной по времени. Отдала много вещей даром тем,кто приехал ко мне сам..