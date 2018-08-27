Фото: polet-aero.ru

Дальнейшее снижение процентной ставки по ипотеке в РФ может привести к ситуации, схожей с ипотечным кризисом 2008 года в Соединенных Штатах. Об этом пишет РБК, ссылаясь на справку, подготовленную комитетом по аналитике Российской гильдии риелторов (РГР).

К выводу о возможности развития в РФ ипотечного кризиса эксперты пришли после анализа макроэкономических показателей по итогам шести месяцев текущего года. Со ссылкой на данные Росреестра в РГР отмечают, что реальные располагаемые доходы россиян в июне этого года выросли по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 0,2% после увеличения на 0,3% в мае, 5,7% в апреле и 4,7% в марте. В документе такой рост доходов называется формальным.

Вместе с этим в РГР со ссылкой на данные ЦБ РФ отмечают рекордный рост ипотечного рынка: по состоянию на 1 июля банки выдали заемщикам 663,3 тысячи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 1,3 триллиона рублей. Объем предоставленных с начала года ИЖК на 69% увеличился к аналогичному периоду прошлого года, подчеркивается в справке. Средний срок кредитования составил 15,9 года против 15,5 в прошлом. Процентная ставка по предоставленным ИЖК уменьшилась: 9,6% против 11,5% в 2017 году.

В аналитической справке также оцениваются продажи на рынках первичной и вторичной недвижимости. Новостройки по-прежнему более востребованы по сравнению со вторичным рынком, фактически во всех городах страны средние цены предложения на новостройки подросли в пределах 2–4%. Аналитики РГР считают, что установившиеся тенденции на рынке продолжатся, на новостройки по итогам года цены вырастут больше, чем на "вторичку".

"Приобретение недвижимости становится не по карману не только рабочим и служащим, но и менеджерам среднего звена. А ведь эти категории населения — основные потребители массовой жилищной застройки. Дальнейшее снижение процентной ставки по ипотеке в таких условиях может привести к финансовому кризису, сходному с американским ипотечным кризисом 2008 года", — цитирует издание документ РГР.

Ипотечный кризис в США 2008 года называется кризисом невозврата. Во время бума середины 2000-х годов на вторичном рынке жилой недвижимости Америки были широко распространены кредиты без первоначального взноса, а для некоторых категорий не требовалось даже раскрывать размер дохода. Снижение стоимости недвижимости в США в 2006–2007 годах привело к массовым неплатежам по ипотеке. Ключевую роль на рынке ипотеки Штатов играли два ипотечных агентства: Freddie Mac и Fannie Mae. В сумме две эти компании держали почти половину всех ипотечных кредитов в стране стоимостью в 5,5 триллиона долларов. Осенью 2008 года американский Минфин объявил о национализации Fannie Mae и Freddie Mac.

В середине 2007 года ипотечный кризис в Америке постепенно начал трансформироваться в финансовый, затронувший не только США, но и весь мир. В России в 2008 году это привело к падению цен на недвижимость: на 30–35% в долларах, на 10–15% в рублях.