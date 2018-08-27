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Меру пресечения в отношении бывшего управделами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова, обвиняемого в особо крупном взяточничестве, не изменил Алтайский краевой суд — экс-чиновник останется под стражей.

Как сообщает "Коммерсант", адвокат обвиняемого Виктор Чумаков ранее заявлял, что просил суд избрать в отношении его доверителя домашний арест под залог в размере 5 миллионов рублей.

Впрочем, мера пресечения в итоге осталась прежней — бывший чиновник остается под стражей.

Напомним, что согласно информации органов следствия, с февраля 2013 по декабрь 2016 года Белобородов получал от руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью несколькими частями взятку в виде услуг по строительству объектов недвижимости на сумму 3 миллиона рублей.

"Взятка предназначалась должностному лицу за подписание актов и справок о стоимости выполненных Обществом работ по государственным контрактам на сумму более 94 миллионов рублей. Кроме того, в одно производство с данным уголовным делом объединено уголовное дело, возбужденное в сентябре 2017 года по факту превышения бывшим чиновником должностных полномочий при незаконном расходовании бюджетных средств в размере более 18 миллионов рублей на приобретение автомобилей иностранного производства в обход конкурентных процедур", — указывали в СКР.