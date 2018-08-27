Министерство образования Алтайского края заявило, что родителям и самим школьникам не стоит бояться введения второго иностранного языка с нового учебного года. Предмет будет преподаваться только с 5-го по 9-й классы. Приобретение учебников не будет "финансироваться" из кармана родителей, заверили в региональном минобре.

В ведомстве Александра Жидких призвали не делать трагедию из появившейся накануне информации об обязательном втором иностранном языке в алтайских школах. Впервые эта практика была апробирована в 2015-2016 учебном году. Тогда в Алтайском крае в эксперимент включились всего две барнаульские школы. Однако к концу сезона 2017-2018 годов уже 15 алтайских школ перешли на второй иностранный. В их числе — учебные заведения Барнаула, Бийска и Новоалтайска.

Добавим, что окончательное решение, когда именно вводить второй иностранный язык, остается за каждой конкретной школой. Это происходит в зависимости от наличия кадров, материально-технической базы и других факторов. Тем не менее рано или поздно все учебные заведения обязаны будут перейти на данную модель.

По признанию минобра, перед стартующим новым учебным годом всем муниципалитетам было рекомендовано ввести второй иностранный язык как минимум в одной школе на своей территории.

Опять же каждая школа вправе сама определять, когда начинать изучение второго иностранного языка — с 5-го или, предположим, с 7-ко класса. Что касается учебников, то в настоящее время уже существуют пособия по немецкому, испанскому, итальянскому языкам в качестве второго иностранного.

Кроме того, в минобре подчеркнули, что ни о каком приобретении учебников по новой дисциплине за счет родителей не может идти речи.

Новый язык будет вводиться без фанатизма, главная цель — научить детей читать и пользоваться грамматическими конструкциями. Кроме того, освоение второго языка идет на более высоком уровне, если ребенок уже изучает какой-то язык, помимо родного. Ну и еще один плюс — чем больше иностранных языков знает ученик, тем грамотнее он становится в русском языке.

При двух часах в неделю за год на предмет отводится 70 часов, что является достаточным критерием для выставления итоговой оценки в аттестат.

К слову, на первый иностранный в расписании, как правило, отводится три часа в неделю.

Кроме того, утверждают в минобре, с появлением нового учебного предмета не будет страдать и сам школьник из-за перегрузки. Общее число часов, например, пятиклассника останется тем же — 32. Из них 30 — это обязательный компонент, еще 2 часа вправе выбирать сама школа. Где-то это время ранее отводилось на регионоведение, сейчас ему на смену придет, как вариант, немецкий язык.

В идеале для изучения второго иностранного языка должно выделяться 5 лет в средней школе — с 5-го по 9-й класс включительно.