Фото: кадр из фильма "Лара Крофт"

Фильм ужасов "Горные огни", рассказывающий о нескольких студентах американского вуза, которые приехали в горную алтайскую деревушку, чтобы навестить родственников своей бывшей одногруппницы, вышел в прокат 16 августа. Одну из героинь картины зовут Карина — она родом из алтайских мест и была убита в США при загадочных обстоятельствах. Брат девушки оказывается местным шаманом. Съемки фильма проходили в Калифорнии. В работе над картиной принимали участие россияне. В частности, сценарием занимался Михаил Кукушкин, а одну из главных ролей сыграл Алексей Воробьев.

Amic.ru вспомнил, как Алтайский край и другие регионы Сибири показывали в голливудских фильмах. Здесь свое очередное задание выполнял Джеймс Бонд, высаживались инопланетяне и приезжала Лара Крофт.

"Прибытие"

В этой шикарной картине канадца Дени Вильнева рассказывается о том, как неожиданное появление НЛО в разных точках планеты повергает мир в трепет. Намерения пришельцев неясны — вооружённые силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошеными гостями. Один из кораблей завис над Юго-Западом Сибири. Где конкретно — неясно. Но судя по фотографиям на карте, это где-то в Новосибирской области или Алтайском крае. В США правительство обращалось за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели, чтобы предотвратить глобальную катастрофу. Интересно, кто из Алтайского госуниверситета пытался также найти общий язык с пришельцами...

"День независимости"

Знаменитый американский фантастический фильм Роланда Эммериха 1996 года рассказывает о том, как к Земле подлетает огромный инопланетный корабль. От него отделяются примерно три дюжины более мелких кораблей, диаметр которых 24 километра, и входят в атмосферу Земли. После этого они зависают над крупнейшими городами, чтобы уничтожить их. В России пришельцы выбрали в качестве объекта для нападения, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирск. В дальнейшем все действия происходят исключительно в США, где президент лично садится за штурвал самолета, а ученый в исполнении Джеффа Голдблюма спасает планету. Мы можем предположить, что Новосибирск, Барнаул и соседние города также уничтожили по примеру других крупных городов мира.

"Лара Крофт: Расхитительница гробниц"

В этой долгожданной экранизации серии компьютерных игр Tomb Raider персонаж Анджелины Джоли в компании нескольких других героев оказывается в Сибири в самом конце фильма, чтобы отыскать Потерянный город, скрытый за несколькими незамерзающими озёрами. Лара Крофт в белой шубке, надетой на майку, в компании друзей прилетает в Россию на вертолёте. Где конкретно происходит действие — непонятно, но места внешне напоминают Якутию. Лара Крофт выкупает у местных жителей за доллары всех местных собак. Один из героев фильма в момент, когда из-за жутких морозов у него отказывает вся техника, не выдерживает и говорит: "Не страна, а сплошной кусок льда". В итоге Лара Крофт спасает мир, находит Потерянный город, собаки остаются в живых, а якуты бегут в банк, чтобы выгоднее обменять доллары на рубли.

"Путь домой"

Знаменитый режиссер Питер Уир, автор "Шоу Трумана" и "Общества мертвых поэтов", в 2010 году выпустил маленькую и независимую картину про довоенную Сибирь и лагерь для политзаключенных. Небольшая группа осужденных смогла вырваться из этого страшного места. Они намерены спастись, но их ждет долгий, очень трудный путь, включающий пустыни и горы, столкновение с дикими животными и незнакомыми людьми. Неизвестно, где создатели фильма нашли пустыню в Сибири, но, несмотря на географические ляпы, картина все равно держит в напряжении не хуже "Выжившего". В главных ролях такие звезды, как Колин Фаррелл, Эд Харрис, Марк Стронг и Сирша Ронан.

"Вид на убийство"

В четырнадцатом по счету фильме о Джеймсе Бонде британский шпион наконец-то оказывается в Сибири по заданию Ми-6. Там он должен найти микрочип, который не смог довезти другой агент, так как был убит. Судя по всему, агент 007 находится где-то в северной части Сибири, учитывая намеки на море и советских солдат. Тем более что оттуда на подводной лодке Бонд отправляется на Аляску, до которой, по его словам, плыть пять дней.

Бонд в исполнении Роджера Мура крадет чип, совершает погоню на лыжах по пейзажам Сибири в белом элегантном пуховике. Сцена заканчивается, как часто бывает в картинах про Джеймса Бонда, сексом с красивой девушкой. Перед тем, как затащить её в постель, он показывает ей несколько сувениров из Сибири: белужью икру и бутылку водки.

"Академия вампиров"

Мало кому известно, что в Америке, в самом сердце Монтаны, имеется настоящая Академия, где вампиры обучаются высокому искусству магии. И почти никто не знает, что в мире идут кровавые вампирские войны и расе мороев противостоит жестокое племя стригоев, вампиров, переступивших черту закона и не гнушающихся убийством. Одним из учеников этой школы является Дмитрий Беликов – наставник главной героини Роуз. Он наполовину вампир, наполовину человек. Родом Беликов из Сибири, а именно из Бийска. По мнению авторов картины, во втором по численности городе Алтайского края живут настоящие упыри. Бийского кровососа, к слову, сыграл Данила Козловский.

"Транссибирский экспресс"

Чета американцев, путешествующих по Транссибирской железной дороге из Китая в Москву, знакомится в пути еще с одной парой, которая разнообразит их поездку обманами и убийством. Сибирь в этой картине можно увидеть только из окна поезда, но про нее все время говорят главные герои. Довольно посредственная клюква, где великий актер Бен Кингсли согревается меховой шапкой, а также звучит "Калинка-малинка".

"Поезд ужасов"

Великий фильм ужасов 1972 года с Кристофером Ли в главной роли. Здесь регионы Сибири также показаны через окно поезда, который направляется в Москву. По сюжету, в 1906 году геологическая экспедиция находит в глухом районе Китая захоронение. Останки грузятся в Пекине на транссибирский экспресс. Уже при погрузке русский священник утверждает, что там нечистая сила. Дальше зрителей ждут полтора часа увлекательного зрелища с вампирами, вурдалаками и прочими упырями.

"Как назло Сибирь"

Очаровательная комедия о продавце модной одежды "Фенглер" из Леверкузена, который после развода с женой, одетый в пуховик, отправляется в командировку на юг Сибири в разгар лета. Главный герой по имени Маттиас попадает в Кемерово, где к нему прикрепляют переводчика Артёма. Дальше главный герой влюбляется в местную певицу с типичным сибирским именем Саяна. Фильм снимался в Мурманске. Это видно по автомобильным номерам, часто попадающим в кадр. А один из героев и вовсе рассказывает, как на Кемерово скидывают весь космический мусор. Хотя любой сибиряк знает, что он на самом деле падает в Республике Алтай.

"Сибирь"

Этот боевик с Киану Ривзом в России выйдет под стыдливым названием "Профессионал". Американский наемник Лукас Хилл приезжает в Россию за партией бриллиантов. Партнеры подставляют его, и он оказывается в чужой стране с фальшивыми камнями, один против русской мафии. Картина выйдет на экраны только в конце сентября. Судя по трейлеру, американские создатели совершенно не понимают, что такое Сибирь. Ленту снимали в Канаде.

"Секретные материалы"

Инопланетяне прилетали в Сибирь и в "Секретных материалах". Агент Фокс Малдер выясняет, что тунгусский метеорит содержал-таки в себе формы внеземной жизни, и отправляется в Эвенкию. Чтобы добраться туда, агенты прилетают в Красноярск. В серии 1996 года есть сцена, когда таинственная блондинка сообщает агенту, что ему срочно надо вылететь в Красноярск."В Красноярск?" — переспрашивает Малдер. Он явно не в курсе, что нынешний врио губернатора Алтайского края родом из Красноярска. Приехав в сибирский город, Малдер добирается до метеорита на автомобиле с 77-м номером. Там его останки охраняют какие-то непонятные парни на конях. Они захватывают его в плен. Малдеру объясняют, что место, куда он попал, называется ГУЛАГ, хотя на дворе уже 90-е годы. Также в серии есть фразы с жутким акцентом вроде "Отведи меня к вашему на-чал-нику!".



