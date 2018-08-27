Фото: instagram.com/yasnaya_polyana_brn

Ресторан "Ясная поляна" начал работать на территории туркластера "Барнаул – горнозаводской город", сообщили в пресс-центре городской администрации.

Заведение расположилось в здании №30 по улице Льва Толстого. Отметим, что в начале прошлого столетия здесь находился магазин "Дешёвка", где продавались товары по умеренным ценам для небогатых слоев населения.

Это здание признано памятником архитектуры.