Фото: instagram.com/yasnaya_polyana_brn
Ресторан "Ясная поляна" начал работать на территории туркластера "Барнаул – горнозаводской город", сообщили в пресс-центре городской администрации.
Заведение расположилось в здании №30 по улице Льва Толстого. Отметим, что в начале прошлого столетия здесь находился магазин "Дешёвка", где продавались товары по умеренным ценам для небогатых слоев населения.
Это здание признано памятником архитектуры.
Комментарии
Константину Тернову - наилучшие пожелания!
Ресторан.....громко сказано....
Все еще на стадии ремонта.
Заказали стол на 26.08.18 в честь годовщины свадьбы и пригласили друзей(приехали из Москвы в гости). Когда приехали нам сказали, что сегодня ресторан по техническим причинам не работает.... Вот это "открытие"! Отмазки слушать не стали. уехали в "Аджику", рекомендую.
только открыли, а негативных отзывов уже хоть отбавляй
Это та самая "Ясная Поляна", которая на "Арбате", недалеко от "Рублевки"? тьфу ты, простигосподи..обезьяны, честное слово