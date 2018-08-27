Московские блогеры в Барнауле едва не сорвали график автопробега

Восемь московских блогеров во время путешествия по Алтайскому краю заехали в Барнаул и, впечатлившись городом, нарушили жестко составленный график, задержавшись здесь на несколько часов дольше положенного.

Кстати, решение организаторов "не тратить время" и не организовывать ночевку путешественников в столице Алтайского края блогеры назвали "возможно, главной ошибкой всей экспедиции". Путешественники признали, что многие туристы воспринимают Барнаул как место прилета и вылета. Но это мнение уже ошибочно — в городе очень многое изменилось и появились "очень интересные общественные пространства". В их числе названы Нагорный парк и новая набережная, которая откроется только 9 сентября, но уже стала популярным местом у жителей города и его гостей.

"Широкие, правильно организованные пространства, современные архитектурные решения, потрясающие виды и очень красивые, стремящиеся к счастью люди...

Иногда тут можно наблюдать очень забавные сцены. Например, за кадром наших объективов осталось, как два суровых на вид служителя порядка восторженно делали на фоне всей этой красоты селфи на манер каких-нибудь первокурсниц", — поделились впечатлениями московские гости.

Впрочем, увидели гости и проблемы столицы Алтайского края, однако, по их словам, самое главное в нашем городе уже случилось — Барнаул становится интересным для гостей.

"Интересно тут было всем, и эта оценка сама по себе дорогого стоит. И даже масштабный ремонт дорог, вроде бы доставляющий нам, как автомобилистам, неудобства, настраивает на позитивный лад. Видно, как город меняется к лучшему", — признают автопутешественники.

Пришлась по душе путешественникам и новая "летающая тарелка" на детской площадке в Барнауле.

По словам ребят, впервые за все время путешествия они нарушили жестко составленный график и провели в Барнауле несколько незапланированных часов. Но и этого времени им не хватило, а потому в будущем запланирована еще одна поездка в столицу Алтайского края. Столичные жители признаются, что Барнаул оказался ближе и доступнее к Москве, чем им казалось изначально.

"Мы движемся домой и уже по пути составляем планы будущих алтайских экспедиций. Скучно не будет, присоединяйтесь", — приглашают автоблогеры.

Организатором автопробега выступило медиасообщество Travel-Russia, которое занимается популяризацией и развитием внутреннего туризма и продвижением российских регионов.