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Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе назвал российского лидера Владимира Путина любезным и открытым человеком. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на Die Presse.

Чиновник также отметил, что не понял, почему приезд главы РФ на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвал такой ажиотаж в стране и во всем мире, а любую критику по этому поводу он назвал абсурдной. Штрахе добавил, что визит Путина говорит об очень большой чести, оказанной Австрии.

Вице-канцлер отметил, что на подобные мероприятия приглашают тех, с кем возникли теплые и уважительные отношения. Он добавил, что глава австрийского МИД хорошо знакома с российским лидером, они провели много телефонных разговоров, в том числе неофициальных, и поэтому между ними сложились хорошие взаимоотношения.

По словам самого Штрахе, Путин является "очень любезным, твердо стоящим на земле, открытым и сердечным" человеком.

Австрия считается страной, помогающей налаживать отношения с Москвой, отметил вице-канцлер, напомнив, что руководство страны находится в прекрасных отношениях с РФ и другими государствами, что впоследствии может помочь в разрешении спорных вопросов.

Свадьба Кнайсль прошла 18 августа. Путин посетил мероприятие, подарил молодоженам картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар. Также с президентом приехал Кубанский казачий хор.