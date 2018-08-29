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Как найти надежное агентство недвижимости

, ИА "Амител"
Рассказываем, где можно узнать информацию о сертифицированных компаниях и агентах по недвижимости

80 риелторов и агентств по недвижимости региона сертифицированы по стандартам Российской гильдии риелторов и получили соответствующие документы.

Событие, по-настоящему важное для Алтайского края, особенно в условиях отсутствия системы подготовки и контроля за качеством работы риелторов на государственном уровне.

"Для человека, который продает или покупает недвижимость, это событие в первую очередь означает, что рынок стал безопаснее. Клиенты получили возможность выбрать по-настоящему профессионального агента или агентство из тех, кто прошел обучение и имеет сертификаты. И они уже не допустят ошибки по незнанию, которые могут стоить потребителю миллионы рублей", — пояснил руководитель Союза риелторов Барнаула и Алтая Дмитрий Дворядкин.

Возможность качественного обучения риелторов в Алтайском крае искали давно. Работали с учебными заведениями, но это оказалось неэффективно и затратно. На помощь пришли современные технологии: в 2018 году Союз риелторов Барнаула и Алтая внедрил дистанционную форму обучения, которая оказалась наиболее оптимальной. После окончания обучения агент получает соответствующий аттестат и вносится в реестр сертифицированных специалистов на сайте Российской гильдии риелторов. Таким образом, любой потенциальный клиент может узнать всю необходимую информацию об этом агенте и сделать свой выбор.

Если же клиент недоволен оказанной услугой, свои претензии он может выразить в территориальный орган сертификации, комитет по защите прав потребителей Союза риелторов Барнаула и Алтая.

"Мы хотим донести до наших потребителей мысль, что надо работать с компаниями, которые на деле доказали, что они профессионалы. Во-первых, у них есть агенты, прошедшие систему сертификации. Во-вторых, у них есть руководитель, получивший аттестат брокера по недвижимости. В-третьих, компания прошла сертификацию по стандартам Российской гильдии риелторов. А это система очень серьезного контроля за нашей работой. И здесь есть орган, куда могут пожаловаться потребители, если их не устроило качество", — говорит исполнительный директор Союза риелторов Барнаула и Алтая Оксана Клипенштейн.

Отметим, за три месяца текущего года обучение прошли уже более 80 специалистов, и сейчас число желающих только растет: агентства по недвижимости оценили новый стандарт работы. Говорят, что его диктует сама жизнь. И клиенты:

"Утро: звонит нам бабушка и просит дать ей агента, "но хорошего". А как ей сказать, что он хороший? Он хорошо одевается, хорошо умылся, хорошо пришел. А она спрашивает – а он с "бумажкой" от вас придет? Теперь аттестаты получили, будем говорить – да, с "бумажкой". В обед звонит молодой человек, говорит: "Хочу продать квартиру, дайте мне агента". И задает вопрос: "А я могу его проверить в реестре?" То есть ему уже "бумажка" не нужна, ему нужен реестр. Поэтому мы должны быть готовы к любым клиентам. Мы учимся, это хорошо, но наш клиент тоже грамотный. И он уже не хочет услугу, которую оказывали 10-15 лет назад. Он хочет качественную услугу. И поэтому мы учимся", — рассказала руководитель барнаульского агентства недвижимости "Гнездо" Светлана Бакулина.

"Наша цель — это организация цивилизованного рынка недвижимости. Да, риелторов на рынке сегодня много. И мы хотим, чтобы клиент вдумчиво подходил к выбору специалиста. Задавал вопрос — насколько качественно они работают? Сертифицированы ли они? Ведь дешевле — не всегда лучше", — говорит Дворядкин.

Систему единой сертификации внедрила Российская гильдия риелторов, в которую входит и Союз риелторов Барнаула и Алтая. Получить такой сертификат агентству недвижимости совсем не просто – должно быть соблюдено множество условий. В их числе обязательное обучение руководителя компании, агентов, наличие офиса, отвечающего стандартам качества.

Узнать информацию о сертифицированных компаниях и агентах можно на сайте российской гильдии риелторов: rgr.ru.

Реестр сертифицированных специалистов недвижимости можно проверить reestr.rgr.ru.

Добавим, торжественное мероприятие по вручению сертификатов риелторам Алтайского края состоялось в Барнауле 24 августа. Каждый из прошедших обучение также получил подарок-поощрение от партнера Союза риелторов Алтайского края – Совкомбанка.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.08.2018 09:27
- гость -

По сути союз риэлторов навязывает никому ненужное обучение

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