Фото: facebook.com/OceanHunterTeam

Четырехметрового кальмара обнаружили на пляже Веллингтон в Новой Зеландии дайверы, готовившиеся к погружению. Как пишет "РИА Новости" со ссылкой на Daily Mail, братья Дэниел, Джек и Мэтью Аплин наткнулись на гигантского мертвого моллюска рано утром 26 августа. Позже его забрали специалисты в лабораторию, где уточнили, что это типичный представитель гигантских кальмаров — рода глубоководных кальмаров. Такие моллюски могут достигать в длину до 16 метров.

Фотографии моллюска в аккаунте OCEAN HUNTER Spearfishing & Freediving Specialists в Facebook собрали сотни комментариев. Большинство пользователей написали, что не зря они боялись плавать у берегов Новой Зеландии.