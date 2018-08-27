Фото: thatslife.com.au

ГИБДД Барнаула разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло в 00:40 понедельника, 27 августа.

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Затон в Почтовом переулке, в районе дома №1 "а", рядом с магазином "Мария-Ра". Неустановленный автомобиль наехал на троих пешеходов-мужчин, а затем покинул место ДТП.

Стражи порядка разыскивают машину, предположительно, ВАЗ 2105 либо 2107, белый, в передней части кузова машины возможны повреждения деталей.

Всех, кто располагает информацией о ДТП, просят сообщить по телефону розыска: 393-605, 393-554 либо по телефону дежурной части: 391-090 или 02.