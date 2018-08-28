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Проблемному ЖК "Демидов Парк" сменили подрядчика за полгода до сдачи

, ИА "Амител"
Компания "Селф" больше не будет достраивать дом-гигант в Новоалтайске

Компания "Селф" больше не будет достраивать проблемный дом-гигант ЖК "Демидов Парк" в городе Новоалтайске. Как сообщает Госинспекция по Алтайскому краю, в администрации города 22 августа состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы, на котором обсуждалось завершение строительства многоквартирного дома. Изначально планировалось, что дом будет готов к осени, потом к концу года.

В ходе мероприятия стало известно, что к работам по завершению строительства дома привлечена новая подрядная организация – ООО ИСК "Крафт". По словам представителя подрядчика, в целях соблюдения утвержденного графика завершения строительства дома с сентября текущего года работы на объекте будут осуществляться в две смены.

"На объекте ведутся работы по устройству навесных вентилируемых фасадов, отделочные работы (штукатурка, шпаклевка стен, устройство полов из керамической плитки мест общего пользования), работы по монтажу внутренней системы отопления, монтажу грузопассажирских лифтов", — отметили в ведомстве.

Представителем администрации города отмечено, что в целях создания условий для комфортного проживания будущим жильцам дома, в соответствии с поручением правительства Алтайского края, в границах квартала запроектировано строительство детского сада на 280 мест (строительные работы будут начаты в текущем году), а также школы на 550 учащихся (начало работ запланировано на 2019 год).

Ранее сообщалось, что первый дом проблемного жилого комплекса "Демидов Парк" в Новоалтайске могут не успеть сдать в эксплуатацию осенью 2018 года, хотя изначально именно к этому сроку должны были завершиться работы. Скорее всего, они могут затянуться еще на несколько месяцев.

Изначально сообщалось, что достраивать дом на 765 квартир будет ООО "Алтайстрой". Договор об этом компания подписала с нынешним застройщиком – "Аспектом". Взамен "Алтайстрой" получит для дальнейшей реализации более 200 еще не проданных дольщикам квартир жилищного комплекса. При этом из-за того, что у "Аспекта" не было личных 300 миллионов на достройку объекта, возникла проблема с "Демидов Парком".

В апреле на встрече с дольщиками Александр Карлин просил поторопиться со сроками окончания строительства руководителя компании "Селф" Нодара Шонию и сдать первые квартиры к осени. Также бывший губернатор тогда анонсировал строительство школы возле ЖК "Демидов Парк", которым должен заняться всё тот же застройщик "Селф". При этом ранее участие фирмы в проекте не анонсировалось.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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