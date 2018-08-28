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Тепло и дождливо: прогноз погоды в Алтайском крае на 28 августа

, ИА "Амител"
В Барнауле в этот день будет преимущественно без осадков

Фото: Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Теплую погоду с дождями прогнозируют синоптики в Алтайском крае во вторник, 28 августа.

"В отдельных районах дождь, в утренние часы местами туман", — информирует региональный Гидрометцентр. Дневные температуры в крае составят +20...+25 градусов.

Ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 9-14 метров.

В Барнауле будет преимущественно без осадков, в утренние часы местами возможен туман. Днем в краевой столице будет +21...+23 градуса. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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