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Теплую погоду с дождями прогнозируют синоптики в Алтайском крае во вторник, 28 августа.

"В отдельных районах дождь, в утренние часы местами туман", — информирует региональный Гидрометцентр. Дневные температуры в крае составят +20...+25 градусов.

Ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 9-14 метров.

В Барнауле будет преимущественно без осадков, в утренние часы местами возможен туман. Днем в краевой столице будет +21...+23 градуса. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.