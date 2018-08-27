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Россия создает экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты для "провоцирования народных бунтов". Такое заявление сделал экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук, пишет "РИА Новости", ссылаясь на канал "Еспрессо".

Он отметил, что РФ "реализует стратегию хаоса" в Азовском море.

"Мы должны понимать, что в этих портах работает до пяти тысяч человек, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчёт идёт в этом направлении", — приводит агентство слова вице-адмирала.

Ситуацию осложняет то, что Мариуполь находится рядом с Донбассом, добавил военный.

"Только представьте, на востоке от Мариуполя находится "нулёвка", где расположена наша приморская группировка, которая ежедневно имеет боевые столкновения с противником, а на западе от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, потому что они теряют работу, теряют возможность содержать свои семьи и так далее", — заключил Гайдук.