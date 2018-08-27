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Сообщение о нанесении самолетами ВКС РФ воздушного удара на севере Афганистана не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

"Информация британского информационного агентства Reuters о якобы нанесении российскими самолетами воздушного удара по боевикам исламского движения "Талибан" (запрещено в России) в северо-восточном приграничном районе Афганистана не соответствует действительности", — цитирует агентство сообщение МО РФ.

В ведомстве добавили, что "российские военные самолеты никаких боевых задач в районе государственной границы Республики Таджикистан и Афганистана не выполняли".

Об атаке ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух официальных представителей Афганистана. По их данным, боевые самолеты Таджикистана или России нанесли бомбовые удары на северо-востоке страны на границе с Таджикистаном. Сообщается, что авиаудар был нанесен после боестолкновения между таджикистанскими пограничниками и боевиками.

Представитель полиции Афганистана заявил, что принадлежность самолетов точно установить не удалось. В результате удара были убиты восемь боевиков "Талибана", шестеро ранены.

При этом власти Таджикистана также отрицают участие своих военных в авиаударе.