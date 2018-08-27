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Российский лидер Владимир Путин пообещал горняку помочь с расселением его родных из аварийного дома. Об этом пишет "РИА Новости".

Уточняется, что глава государства пообщался с рабочими угольного разреза "Черниговец". Один из них по имени Александр обратился к Путину с просьбой помочь с расселением его мамы и тети, оставшихся жить в доме 1847 года постройки, поскольку при расселении дома не хватило двух квартир.

"Две квартиры — это не такая большая проблема для Кемеровской области, тем более что с апреля по настоящий момент времени удалось полностью расчистить баланс Кемеровской области. Полностью. Баланс Кемеровской области не обременен долгами перед финансовыми банковскими учреждениями. Возможности бюджета наращиваются, думаю, что две квартиры — это не проблема", — заявил президент и обратился к врио губернатора Сергею Цивилеву.

"Да?" — спросил Путин.

"Конечно. Даже можно не сомневаться", — заверил глава региона.

Сообщается, что также к президенту обратился 21-летний рабочий Дмитрий. Он сообщил, что в шесть лет лишился обоих родителей, однако квартиру так и не получил, поэтому долгое время снимает жилье в Кемерово. Теперь у молодого человека есть семья и маленькая дочь. Цивилев взял контактные данные рабочих и пообещал, что решит квартирный вопрос. "Видите, как удачно получилось", — прокомментировал произошедшее глава РФ.

Путин поинтересовался, сколько детей у молодого человека, тот сказал, что воспитывает дочь. "Ну, надо еще… С учетом того, что квартира будет, сейчас раз, и…", — заключил глава государства.