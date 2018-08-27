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Нападающий Федор Смолов и голкипер Игорь Акинфеев не вошли в состав российской сборной по футболу на матч Лиги наций с командой Турции и товарищескую игру с чехами. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Встреча с командой Турции состоится 7 сентября в Трабзоне, с чехами — 10 сентября в Ростове-на-Дону.

Состав российской сборной выглядит так: вратари — Антон Шунин ("Динамо"), Андрей Лунев ("Зенит"), Маринато Гилерме ("Локомотив"); защитники — Марио Фернандес (ЦСКА), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — "Зенит"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Федор Кудряшов ("Рубин"), Константин Рауш ("Динамо"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — "Спартак"), Андрей Семенов ("Ахмат"); полузащитники — Денис Черышев ("Валенсия", Испания), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Роман Зобнин ("Спартак"), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба — "Рубин"), Антон Швец ("Ахмат"), Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба — "Краснодар") ; нападающие — Артем Дзюба, Дмитрий Полоз ("Рубин"), Антон Заболотный (оба — "Зенит").

На сайте РФС сказано, что в составе могут произойти изменения.

Лига наций является новым турниром Союза европейских футбольных ассоциаций, который призван заменить товарищеские матчи. Команды распределены по лигам от А (самой сильной) до D (самой слабой). Россияне выступают в группе 2 лиги В, где сыграют по два матча с командами Турции и Швеции, победитель группы перейдет в лигу А, а команда, которая займет третье место, — в лигу С. Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.