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Центробанк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не рекомендуют финансовым организациям указывать в рекламе госучастие в капитале как преимущество, поскольку это может создавать неравные конкурентные условия. Об этом пишет "Интерфакс".

В совместном письме ЦБ и ФАС, которое размещено на сайте Банка России, сказано, что использование финансовыми организациями при продвижении или рекламе своих услуг указания на прямое или косвенное госучастие в капитале может создавать у потребителей впечатление о повышенной надежности подобных организаций. В ряде случаев это может приводить к возникновению нерыночного преимущества.

В связи с этим Банк России и антимонопольщики не рекомендуют указывать в рекламе государственное участие, кроме случаев указания на документально подтвержденные прямые гарантии или поручительства со стороны РФ, субъектов страны, муниципальных образований, государственных корпораций, государственных компаний или ЦБ.

Письмо опубликовано в рамках реализации основных направлений госполитики по развитию конкуренции, а также для развития конкуренции на финансовом рынке.