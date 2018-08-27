Фото: Андрей Луковский

В ночь на 27 августа скончался один из старейших актеров Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина Анатолий Кирков. И коллеги, и зрители вспоминают актера только добрым словом. А в театре он прослужил 45 лет. Сыграл более 80 ролей.

"Оптимист, добряк, неунывающий человек, способный помочь любому, — отзываются о нем его коллеги, — Анатолий Александрович, дорогой! Нам будет не хватать Вас. Мы будем Вас долго помнить!".

Артист побывал с гастролями театра драмы во всех районах Алтайского края и во многих российских городах. Участвовал в театральных фестивалях "Сибирский транзит" в городах Новосибирск, Иркутск и Омск, VII Всероссийском фестивале "Реальный театр" в Екатеринбурге.

Анатолий Кирков был не только признанный актер, но и признанный театральный педагог: преподавал сценическое движение на театральном факультете Алтайского государственного института искусств и культуры. На сцене театра драмы Анатолий Александрович осуществил постановки сценических боев и трюков ко многим спектаклям репертуара.

Анатолий Кирков родился в 1948 году в городе Слюдянка Иркутской области. Окончил Иркутское театральное училище в 1971 году. Несколько лет работал в Иркутском академическом театре драмы. На Алтай приехал в 1978 году. Среди его лучших работ такие роли, как Прохор в драме "Гнездо глухаря" В. Розова, Черт в комедии "Святой и грешный" М. Варфоломеева, Солдат в драме "Рядовые" А. Дударева, Изящный черт в спектакле "До третьих петухов" по произведению В.М. Шукшина и многие другие.

Супруга Анатолия Киркова, сын Антон и сноха Лена Кегелева работают в краевом театре драмы.

Прощание с Анатолием Кирковым состоится 29 августа в траурном зале на Аносова, 8 с 11.30 до 13.00. В 13-30 проститься с Кирковым можно будет в театре драмы.

Для всех поклонников актера публикуем подборку фотографий его театральных образов.