Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 126 квадратных метров продают в высотном блочном доме на улице Пионеров в Барнауле за 8,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Квартира подключена к охранной сигнализации. В отличном состоянии, выполнен качественный ремонт в 2016 году. Произведена замена окон ПВХ, радиаторов системы отопления, электропроводки", — отмечает автор объявления.

Имеется большая прихожая, просторная ванная комната с угловой душевой кабиной и биде. Также есть бытовая комната.

"Кухня с кухонным гарнитуром со встроенным электрическим духовым шкафом и варочной поверхностью. Большая полукруглая лоджия с витражным остеклением", — добавляет продавец.

Комнаты – спальня, зал и кабинет. Потолки многоуровневые, комбинированные, подвесные и натяжные с различными вариантами освещения.

Также имеется в собственности парковочное место на подземной стоянке, продажа за отдельную цену – 600 тысяч рублей.