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Президент России Владимир Путин провел минувшие выходные в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу и главы ФСБ Александра Бортникова. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "президент по пути в Кемерово [в понедельник Путин работает в столице Кузбасса] решил вылететь раньше и провел эти субботу и воскресенье в Тыве, на Енисее".

"[Путин] походил по горам, полюбовался красотами", — добавил представитель Кремля, уточнив, что "это был туризм — видовой, природный туризм".

По словам Пескова, главу государства сопровождали в течение двух дней директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев, глава Тувы Шолбан Кара-оол. "Был также министр обороны Шойгу и директор ФСБ Бортников", — отметил пресс-секретарь. Он пообещал, что в течение дня на сайте Кремля появятся фотографии о путешествии президента в Тыву.

Несколько лет назад Путин уже бывал на отдыхе в Туве, занимался рыбалкой.

Песков сообщил, что во вторник глава государства будет работать в Новосибирске и Омске.