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Самым дорогим авиабилетом в одну сторону из РФ стал перелет из Москвы в Нью-Йорк — путешественник отдал за него 577 тысяч рублей. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на сервис OneTwoTrip.

На втором месте оказался перелет из Санкт-Петербурга в Хараре, столицу Зимбабве, который обошелся жителю российского города в 522 тысячи рублей. На третьем месте — билет из Москвы в Сан-Франциско за 349 тысяч рублей.

Лидером среди самых дорогих билетов туда-обратно стал перелет из Москвы в Лиму (Перу), стоимость которого составила 450 тысяч рублей. В 410 тысяч обошелся перелет из Москвы в Майами и обратно. На третьем месте в рейтинге самых дорогих перелетов туда-обратно - экзотический маршрут: турист заплатил за перелет из Москвы в Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея) и обратно 403 тысячи рублей.

Большинство самых дорогих авиабилетов покупали жители Москвы и Санкт-Петербурга. При этом один региональный центр смог разбавить монополию столиц. Восьмое место в рейтинге перелетов туда-обратно занял билет Уфа — Аликанте (Испания) — Уфа за 254 тысячи рублей.

По словам директора по маркетингу сервиса Алексея Теплова, "самые дорогие билеты — это, как правило, те, которые куплены в последний момент в первый или бизнес-класс на дальнемагистральные маршруты. Также сотни тысяч рублей за билеты готовы платить любители экзотических путешествий, которые добираются до места назначения с несколькими пересадками, но при этом не готовые жертвовать комфортом в полете и также выбирающие бизнес-класс".