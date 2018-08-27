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Главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что потери Киева в случае отказа Москвы от транзита голубого топлива через Украину составят более трех процентов ВВП и будут равны расходам на армию. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на издание УНН.

Витренко отметил, что "это фактически оставит Украину без возможности финансировать оборону".

При этом он добавил, что финансовый ущерб для страны при реализации такого сценария будет крайне тяжелым. По словам Витренко, Украина потеряет больше, чем Россия, "из-за всех санкций", введенных против нее.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что будущий транзит газа через территорию Украины, при его сохранении, должен соответствовать экономическим требованиям.

Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года. При этом Киев закачивал в хранилища голубое топливо, приобретенное по реверсу в Европе.