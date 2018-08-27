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Дневник с изображением и напутствием главы Оренбурга Евгения Арапова, которого арестовали в текущем месяце за получение крупной взятки, купили для более чем 10 тысяч школьников. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на частного издателя Владимира Ухова.

Индивидуальный предприниматель рассказал, что в начале года он разработал проект школьного дневника для оренбургских детей в честь юбилея города и получил из городской администрации разрешение на печать.

"Идея была такова: сделать хороший дневник для учащихся с изображением памятных мест Оренбурга к 275-летнему юбилею города. На первой странице — изображение главы города Евгения Арапова, который обращается к школьникам со словами напутствия. Там же есть изображение стелы имени Александра Прохорова, героя России, который погиб в Сирии. На следующей странице — гимн России. Такую идею – изображать на дневниках школьников губернаторов и мэров городов — я придумал пять лет назад, мы уже печатали их в таких городах, как Самара, Чита, Ульяновск, и проблем не было", — приводит агентство слова Ухова.

Он отметил, что десятки городских школ заказывали дневники, стоимость каждого составляет 75 рублей.

"В Оренбурге примерно 58 тысяч школьников, в начале года я вел переговоры с директорами школ, всем идея понравилась, и в мае школы закупили 10 тысяч 200 дневников с изображением Арапова. На складе еще лежат девять тысяч 800 экземпляров, всего было напечатано 20 тысяч штук", — рассказал предприниматель.

По словам Ухова, он несет колоссальные убытки и пытается исправить ситуацию.

Мужчина сетует, что никто не знал о грядущем аресте мэра. Ухов под бизнес взял взаймы миллион рублей под небольшие проценты у заемщика. "Сейчас ломаю голову, как переоформить эти дневники, чтобы получить хотя бы вложенные деньги. Возможно, склеим страницы специальной бумагой и изобразим там другую картину", — добавил предприниматель.

Напомним, оренбургского мэра задержали в середине августа по подозрению в получении 600 тысяч рублей взятки.