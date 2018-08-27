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Алтайские следователи по итогам доследственной проверки возбудили уголовное дело по факту смерти 56-летнего барнаульца, которому было отказано в госпитализации. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу СУ СКР по региону.

Ранее следователи организовали проверку после сообщения жительницы Барнаула о смерти ее 56-летнего отца, которое опубликовали СМИ. По словам автора, мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в горбольницу №12, но дежурный врач-терапевт отказала ему в госпитализации. Спустя несколько часов пациент умер в другой больнице.

Уточняется, что дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Следствие установило, что инцидент произошел 18 июля текущего года. В барнаульскую больницу поступил местный житель. Медики своевременно не диагностировали заболевание у пациента и не провели лечение. Согласно информации ведомства, в госпитализации мужчине было отказано, на следующий день он умер в другой больнице, куда его привезли врачи скорой.

Следователи собираются установить, есть ли связь между оказанием ненадлежащей помощи сотрудниками медучреждения и гибелью потерпевшего. Сейчас следствие занимается сбором и закреплением доказательств по уголовному делу.