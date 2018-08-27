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Американская корпорация Apple представит три новые модели iPhone на сентябрьской презентации продуктов компании. Дизайн новых устройств будет схож с iPhone X, но будет иметь ряд новых функций, отличаться размерами и ценами, пишет "Коммерсант", ссылаясь на Bloomberg.

Подчеркивается, что все три модели будут оснащены системой управления жестами и Face ID.

Одна из новых моделей под рабочим названием D33 будет иметь самый большой среди выпущенных Apple смартфонов размер — диагональ дисплея 6,5 дюйма. Эта версия будет оснащена стеклянной задней панелью с двумя камерами и рамкой из нержавеющей стали.

У другой модели (рабочее название — D32) будет 5,8-дюймовый OLED-экран. Третье устройство (рабочее название — N84) — оснастят 6,1-дюймовым OLED-экраном. Данная модель будет выполнена в нескольких цветах и оснащена алюминиевой рамкой, ЖК-экраном.