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Арбитражный суд столицы РФ отклонил иск петербургского ООО "Инвестори" к Роскомнадзору о взыскании 5 миллионов рублей убытков, которые, по словам истца, были причинены попытками ведомства ограничить доступ к мессенджеру Telegram. Об этом пишет "РИА Новости".

"В удовлетворении заявленных требований отказать", — огласила свое решение судья Марина Огородникова. Решение можно обжаловать в течение месяца.

Подчеркивается, что это первый иск к Роскомнадзору из-за произошедшей ситуации. Он поступил в арбитраж 27 апреля. Вторым ответчиком в иске указано Министерство финансов.