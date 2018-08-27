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Трейлер третьего сезона сериала "Настоящий детектив" опубликовали на YouTube-канале телеканала HBO. Об этом пишут "Известия".

События новых эпизодов происходят в штате Арканзас на левом берегу реки Миссисипи сразу в трех временных периодах. Детективы Роланд Уэст и Уэйн Хэйс будут расследовать дело о пропаже детей. В новом сезоне главных героев сыграют Стивен Дорфф и Махершала Али соответственно.

Режиссерами выступили Джереми Солнье, работавший над картинами "Зеленая комната" и "Катастрофа", а также Дэниела Сакхейма ("Игра престолов"). Постановщиком одной из первых серий стал автор сериала Ник Пиццолатто, который работал над сценарием вместе с Дэвидом Милчксом ("Удача", "Дэдвуд").

Отмечается, что первый сезон сериала, в котором снялись Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон, стартовал в 2014 году и имел большой успех. Второй сезон с Колином Фарреллом, Рэйчел Макадамс и Винсом Воном разочаровал поклонников проекта. Проект хотели закрыть, но возвращение автора шоу Ника Пиццолатто в прошлом году подарило поклонникам надежду на новую часть.