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В Сети высмеяли наряд главы МИД Украины во время выступления в Донбассе

, ИА "Амител"
В комментариях пользователи с иронией предположили, что штаны Климкину "мама на вырост купила"

Фото: facebook.com

Пользователи интернета на Украине обратили внимание на странный наряд главы МИД страны Павла Климкина во время выступления в Авдеевке. Об этом пишет "РИА Новости".

На опубликованном снимке видно, что джинсы чиновнику велики как минимум на размер. "Интересно, это Климкин так решил гаранта поддержать или ему просто мама штаны на вырост купила?" — подписал фото автор записи.

В комментариях пользователи в шутку предположили, что Климкин "надел на работу джинсы жены, но они оказались слишком длинными, и [Климкин] выкручивался как мог".

"Прежде чем смеяться над неопрятностью внешнего вида Порошенко, следует вспомнить, что отныне каноны протокола в его дипломатической команде ушли еще намного дальше. Петр Алексеевич скромный консерватор", — добавил другой пользователь.

"Весь в шефа", — с иронией подчеркнул еще один юзер.

Агентство пишет, что намеки комментаторов относятся к снимкам, на которых украинский лидер Петр Порошенко стоит в мятом и не подходящем по размеру костюме.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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