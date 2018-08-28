Спецкомиссия возьмет на себя отстающий по ЖКХ алтайский муниципалитет

27 августа врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко принял решение о создании правительственной комиссии по ситуации в Каменском районе Алтайского края. По сути, это может стать первым шагом к введению в проблемном муниципалитете прямого губернаторского правления. Такой шаг, очевидно, был продиктован двумя обстоятельствами: проваленной подготовкой к отопительному сезону и критической ситуацией в сфере ЖКХ.

По словам врио губернатора, положение в Каменском районе сложное. "Требуется принятие неординарных решений", — цитирует Виктора Томенко офсайт правительства Алтайского края. Вероятно, последней каплей для главы региона стало то, что суд в конце прошлой недели отстранил от должности главу Каменского района Федора Найдена. Решение было принято в рамках расследования уголовного дела по ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности), по которому чиновник проходит в качестве подозреваемого.

Также у Федора Найдена не сложились отношения с местным депутатским корпусом, который критически оценивает работу исполнительной власти.

По предложению Виктора Томенко в состав комиссии, помимо специалистов от правительства, предполагается включить депутатов и, по согласованию, представителей федеральных структур. Комиссия должна провести мониторинг ситуации в районе и во взаимодействии с муниципальными органами оказать влияние на решение проблемных вопросов территории. Создание комиссии рассматривалось в ходе совещания, на котором информацию о подготовке района к отопительному сезону предоставило Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства региона.

Между тем по данным источников портала Amic.ru, возглавит комиссию вовсе не тот, кто курирует в правительстве проблемный муниципалитет, — врио вице-премьера Андрей Щукин. Во главе нового органа встанет врио зампредседателя правительства, руководитель администрации губернатора и правительства Виталий Снесарь. Означает ли такое решение закат политической карьеры Щукина, станет ясно вскоре после губернаторских выборов, но исключать такой сценарий нельзя. По сведениям инсайдеров, в следующем году у Каменского района якобы появится новый глава. Его фамилию, по понятным причинам, пока не называют.

К слову, до сих пор одним из главных препятствий для работы коммунальщиков в Камне-на-Оби остаются, по версии последних, слишком низкие тарифы на тепло. Местные депутаты периодически бойкотируют обсуждение данного вопроса. Напомним, что сейчас за 1 Гкал жители Камня-на-Оби платят 1846 рублей. По расчетам, тариф необходимо поднять почти до 2,5 тысяч рублей. Между тем средний уровень зарплаты в муниципалитете едва превышает 20 тысяч рублей.