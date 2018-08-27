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Британского рок-музыканта Роджера Уотерса, являющегося одним из основателей группы Pink Floyd, занесли в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом пишет RT, ссылаясь на канал "112 Украина" и сайт "Миротворца".

Отмечается, что Уотерса внесли в черный список из-за "антиукраинской пропаганды, покушения на территориальную целостность Украины и участия в попытках легализации аннексии Крыма".

Отмечается, что основанием этому стало интервью Уотерса "Известиям", в котором музыкант, отвечая на вопрос о статусе Крыма, отметил существование множества "договоров и бумаг, по которым РФ имеет все права" на Севастополь.

Ранее в базу данных "Миротворца" внесли французского диджея Боба Синклера и актера Сами Насери.

Крым стал часть России по итогам проведённого в марте 2014 года референдума.