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Защитные меры от санкций на госдолг разработали в РФ

, ИА "Амител"
Глава Минфина отметил, что предугадать, как себя поведет валюта в случае новых санкций, невозможно

Фото: iarex.ru

В РФ разработан пакет мер, которые применят в случае, если на госдолг страны наложат санкции. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на первого вице-премьера, главу Минфина Антона Силуанова.

"Надеемся, этого не произойдет", — добавил министр.

Проект санкций США, которые могут ввести против российского государственного долга, попал в прессу в начале августа. На этом фоне на бирже резко выросли доллар и евро, затем монетарные власти России сначала приостановили покупку валюты на несколько дней, после этого возобновили, но потом решили ее прекратить до конца сентября. Это вкупе с налоговым периодом дало возможность рублю отыграть потери.

Силуанов отметил, что предугадать, как будет себя вести валюта, если будут введены новые санкции, невозможно. По словам министра, "она зависит от, в последнее время, настроений, рисков, санкций — будут введены, не будут введены. Второе — это ставка в Штатах. Третье — это настроения инвесторов, которые после объявления возможных санкций начали выходить из российских активов".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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