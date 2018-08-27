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Михаил Боярский заявил, что примет участие в съемках продолжения серии фильмов "Гардемаринов". Об этом пишет РИА Новости.

"Идея не моя, но я с удовольствием принял предложение Светланы Дружининой", — рассказал Боярский, добавив, что в съемках примут участие его друзья, включая Дмитрия Харатьяна.

Боярский исполнит роль погибшего в прошлой части шевалье де Брильи. Съемки четвертого фильма стартовали 25 августа.

Фильм "Гардемарины, вперед!" Светланы Дружининой вышел на экраны в 1988 году. В ленте исполнили роли Харатьян, Боярский, Сергей Жигунов, Татьяна Лютаева и другие актеры. Позже были сняты еще две картины — "Виват, гардемарины" и "Гардемарины-III".

В июне Минкультуры выделило деньги на съемки новой части. В ее основу ляжет один из эпизодов Русско-турецкой войны — Кинбурнская баталия Александра Суворова, со дня которой в октябре прошлого года исполнилось 230 лет. Главными героями станут дети гардемаринов, которых сыграют молодые актеры.