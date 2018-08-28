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Проект "Кортеж", который объединяет российские автомобили для первых лиц государства, пополнится компактным кроссовером. Работа над ним уже началась, пишет "Лента.ру" со ссылкой на РБК.

Созданием новой машины занимается Центр стиля НАМИ (Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института). Глава центра Юрий Черненко добавил, что стилистическая разработка закончена, в данный момент идет доработка элементов с конструкторами. "Мы плотно работаем с испытателями, конструкторами, производственниками, решая нюансы и отдельные маленькие элементы", — цитирует издание его слова.

По словам Черненко, новая модель будет стилистически схожа с существующими, будет "иметь с ними одно лицо". В базовой комплектации предполагается пятиместный салон, однако в будущем не исключен семиместный вариант.

Первая машина проекта "Кортеж" была продемонстрирован 7 мая в ходе инаугурации Владимира Путина. Позднее ее назвали "Сенат-лимузин". Также в линейку сейчас входят седан "Сенат" и минивэн "Арсенал". Вся линейка выпускается под брендом Aurus.